Belen Rodriguez scrive: “Vorrei fare un passo indietro” (Foto)

E’ un post lunghissimo e uno sfogo amaro ma anche da sognatrice quello che Belen Rodriguez ha affidato a Instagram (foto). Più volte gli amici di Belen hanno confidato che lei sia ben più fragile di ciò che appare, è bellissima, sembra irraggiungibile ma non è poi così forte e sicura, è una donna come tante. I suoi sogni raccontano di una favola d’amore che avrebbe voluto vivere per sempre con Stefano De Martino e se nella prima parte del suo ultimo post è assalita dal dubbio che l’amore non torni, nella seconda racconta cosa la emoziona, cosa vorrebbe sempre vedere, quei piccoli gesti che le danno nostalgia, per questo Belen vorrebbe fare un passo indietro.

BELEN RODRIGUEZ : “LE BUONE MANIERE DEVONO SOPRAVVIVERE”

“Quanto mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca, quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei, una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti”.

Parla di piccoli dettagli: “Perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto. Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare?”. Di chi parla Belen, a chi è riferito il suo post? Se nella prima parte sembra parlare della coppia, di Stefano e forse degli altri amori, nella seconda parte il suo discorso è ben più ampio: sta mettendo tutto in discussione dopo la crisi con Stefano, dopo la loro nuova separazione?