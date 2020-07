Uomini e Donne, Enzo Capo volta pagina dopo Pamela: ecco la nuova fiamma

Pare proprio che Enzo Capo abbia voltato pagina per quanto riguarda l’amore. Dopo la parentesi Uomini e Donne e Pamela Barretta, l’ex cavaliere del Trono Over del programma tv di Maria De Filippi ha pubblicato una storia su Instagram che non lascia più dubbi. In realtà, in questo ultimo periodo, Enzo ha pubblicato davvero tanti contenuti nelle storie sui social. Tra amici e località fantastiche qualcosa sicuramente non è sfuggita agli attenti fan di Uomini e Donne. Capo, infatti, ha pubblicato diversi scatti e video insieme ad una donna in particolare: una mora bellissima. Forse l’ex cavaliere della trasmissione di Canale 5 ha già dimenticato Pamela con una nuova fiamma?

Enzo Capo dopo Uomini e Donne e Pamela Barretta: ecco chi sarebbe la nuova fiamma

La donna che sta mettendo dei dubbi ai fan del Trono Over di Uomini e Donne si chiama Lucrezia Vaccaro ed ha trentaquattro anni. Da qualche info social abbiamo scoperto che Lucrezia è anche mamma di una bambina ma quello che più ci interessa sapere, sicuramente, è se è proprio lei che sta facendo battere di nuovo il cuore di Enzo Capo. Tra i due pare esserci molto feeling. In una storia Instagram i due si sono mostrati praticamente ad un passo dal bacio. E’ stato proprio Enzo a chiedere ai suoi followers: “Mi bacerà?”

Uomini e Donne: Enzo Capo ha dimenticato Pamela Barretta con una nuova donna?

E’ Lucrezia la nuova fidanzata di Enzo? Per il momento Capo non ha confermato nulla ma di certo non ha nemmeno smentito. Quello che pare invece ovvio è che l’ex cavaliere di Uomini e Donne Over ha già dimenticato Pamela Barretta. Ricordiamo che i due erano usciti insieme dalla trasmissione ma la loro relazione è durata pochissimi mesi. Per diverso tempo Pamela ed Enzo hanno cercato di trovare un punto d’equilibrio per vivere al massimo questa storia d’amore ma evidentemente non ci sono riusciti. La loro rottura ha causato non poche polemiche soprattutto per alcune indiscrezioni sul conto di lui.

Che cosa ne pensate di questo nuovo gossip su Enzo Capo di Uomini e Donne?