Nuovo amore per Marica Pellegrinelli, lo scoop di Oggi che svela l’identità del fidanzato

Nuovo amore per Marica Pellegrinelli, la ex moglie di Eros Ramazzotti. Pochi mesi dopo la fine del suo matrimonio con il cantante, la modella aveva iniziato una nuova relazione con Charley Vezza. Storia che però a quanto pare è durata ben poco. Di loro parlavamo la scorsa estate e qualche mese fa, dalle rivista di Gossip si leggevano le ultime notizie circa la fine di questa relazione. E a quanto pare la storia tra l’imprenditore e la Pellegrinelli è davvero finita. Dal settimanale Oggi arrivano infatti i primi esclusivi scatti che ritraggono la modella con quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

MARICA PELLEGRINELLI HA UN NUOVO AMORE: DA OGGI I DETTAGLI

Sul siti del settimanale Oggi, dove è possibile leggere alcune anticipazioni di quello che poi si legge in edicola, arrivano le prime immagini della coppia. Si legge sul portale:

Archiviata la storia con l’imprenditore Charley Vezza, Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha un nuovo fidanzato: si chiama Paul Ferrari, ha 30 anni, ed è bergamasco come lei.

E ancora:

Tutti i dettagli della nuova relazione tra Marica Pellegrinelli e il modello Paul Ferrari sono sul numero in edicola del settimanale Oggi. Che pubblica anche le foto esclusive inequivocabili della coppia, tra baci e sorrisi…

Per cui i più curiosi e gli amanti del gossip, dovranno correre in edicola per vedere queste immagini che narrano la nuova storia di Marica Pellegrinelli. Avrà trovato questa volta l’amore? Occhi verdi, capelli ricci, bellissimo, Paul Ferrari conta oltre 22 mila followers sui social dove posta scatti che lo mostrano in tutto il suo splendore. Sulla pagina instagram poche immagini della sua vita privata e tanti scatti del suo lavoro. Dopo questo scoop di Oggi, arriveranno i primi scatti di coppia insieme a Marica?

Tra gli altri servizi sulla rivista Oggi questa settimana anche Maria de Filippi che posa per la prima volta in bikini in questa estate 2020.