Fiammetta Cicogna in abito da sposa per il battesimo delle figlie? (Foto)

Fiammetta Cicogna ha confuso ­­un po’ tutti con le foto del battesimo delle figlie e mostrandosi con un abito bianco che sembra da sposa. Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann si sono sposati? Sembra di no ma l’abito indossato dalla modella a cui ha aggiunto anche il velo ha fatto pensare a molti che la coppia volesse festeggiare tutto con un solo evento. Per il momento c’è stato solo il battesimo delle bellissime gemelle Gioia e Gaia, i fan di Fiammetta e Carl devono attendere ancora per il sì. Prove di matrimonio? L’abito indossato dalla Cicogna firmato da Andrea Incontri, la foto in bianco e nero, il tulle che le copriva il viso e il décolleté, facile pensare che si trattasse del giorno delle nozze. Poi sono apparse le bimbe tra le braccia del papà, Fiammetta ha indossato un cappello e il mistero è svanito.

FIAMMETTA CICOGNA E LE SUE BELLISSIME GEMELLE

Una cerimonia importante, con le persone più care, tra gli invitati anche Andra Incontri che in realtà è stato il padrino di Gioia. Una giornata davvero speciale per il fashion designer che ha anche festeggiato il suo compleanno.

Presenti ovviamente anche le madrine e le famiglie di Carl e Fiammetta. Poche le foto del battesimo, tutte postate sui social. Da notare che i colori scelti sono il bianco e il rosa. Anche papà Carl ha indossato per le sue piccole la giacca rosa salmone.

Quando arriverà il matrimonio tra Hirschmann e la Cicogna? Se ne parla da anni ma la coppia desidera attendere, meglio fare un passo alla volta. L’emergenza sanitaria aveva fatto loro rimandare il giorno del battesimo, cosa manca invece per le nozze? Magari adesso vorranno attendere che Gioia e Gaia siano grandi abbastanza da portare le fedi a mamma e papà.

Fiammetta Cicogna in abito da sposa per il battesimo delle figlie? (Foto) ultima modifica: da