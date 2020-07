Ignazio Boschetto e Roberta Morise nuova coppia dell’estate? I due sarebbero fidanzati

Il gossip in questa calda estate 2020 ci regala davvero tanti spunti e nuove coppie sono pronte a nascere. La nuova indiscrezione arriva da Dagospia e riguarda Roberta Morise, ex volto de I Fatti Vostri. Dal prossimo anno pare infatti che la Morise non ci sarà, al suo posto dovrebbe arrivare Samanta Togni. E quindi la bella Morise si gode l’estate di meritato riposo dopo una stagione su Rai 2. Di lei, in tema gossip, si era parlato per via di un presunto flirt con Eros Ramazzotti, smentito. Oggi da Dagospia una nuova bomba: la bella calabrese sarebbe fidanzata, o starebbe frequentando, il cantante lirico Ignazio Boschetto de Il Volo. I due sarebbero stati avvistati in Calabria. Avrebbero scelto la città di origine della Morise, un piccolo centro in provincia di Crotone, lontano da occhi indiscreti. I due sarebbero stati avvistati qualche giorno fa a Cirò Marina, mentre passeggiavano insieme sul lungomare. Per Ignazio questa estate sarà all’insegna dei nuovi progetti ma anche del riposo: lui che è abituato ad andare in giro per il mondo senza sosta, a causa del coronavirus, si è fermato con il lavoro e forse anche per questo ha più tempo per la sua vita privata.

ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO: NASCE UNA NUOVA COPPIA?

Da Dagospia, una flash di Giuseppe Candela:

CANDELA FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DE ”I FATTI VOSTRI” (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TOGNI) FREQUENTA IGNAZIO DE IL VOLO. A FINE GIUGNO I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME IN CALABRIA, PRECISAMENTE SUL LUNGOMARE DI CIRO’ MARINA. IERI SERA LA SHOWGIRL GLI HA DEDICATO UNA STORIA SU INSTAGRAM MENTRE GUARDAVA IL CANTANTE IN TV. NELLE SCORSE SETTIMANE SI ERA PARLATO DI UN FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI. ROBERTINA HA UNA PASSIONE PER I CANTANTI?

L’ex fidanzata di Carlo Conti, proprio ieri sera, ha postato nelle sue storie di Instagram, come ricorda anche Dandolo, a Ignazio, mentre guardava un programma in tv. Solo una bella amicizia o c’è dell’altro?