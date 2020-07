Antonella Elia e Pietro: c’è ancora il fantasma di Fabiano l’ex ingombrante

Il rapporto tra Antonella Elia e Pietro delle Piane è complicato da decifrare; non tanto per la parte maschile, Pietro alla fine, come potremmo dire è il cane che abbia ma non morde, un bravo ragazzo che probabilmente è anche molto innamorato di Antonella Elia. Il problema è capire cosa vuole davvero Antonella da lui: sogna un futuro al suo fianco oppure no? Pietro ha fatto intendere che spesso Antonella pur di “brillare” racconta delle falsità sul suo conto, come la forte gelosia che avrebbe per Fabiano. Non è la prima volta che se ne parla, anche nella casa del Grande Fratello VIP questo ex dell’Elia è stato più volte citato. Ma chi è questo Fabiano? Antonella è legatissima a lui, lo considera una sorta di fratello, ma come ha fatto notare Pietro, forse più che un ex, è il suo “tuttofare”. L’attore lo ha definito un segretario personale ed effettivamente la Elia lo descrive appunto, come la persona che sa fare i biglietti del treno on line, ecco, non è che si sbilanci sentimentalmente parlando.

Ora che Pietro e Antonella Elia sono protagonisti di Temptation Island, tutti si chiedono chi sia questo Fabiano, e se davvero l’attore abbia un qualche motivo di essere geloso.

DAI SOCIAL UNA FOTO DI ANTONELLA ELIA E FABIANO

E così dai social arrivano anche le foto di Fabiano e Antonella e i commenti al veleno di chi fa notare, che Pietro, almeno dal punto di vista fisico, ha ben poco da temere ( anche se bisogna ammettere che il prof ha un certo fascino da intellettuale che non guasta mai). Ma si sa, è il cervello che conta in una relazione. La Elia però continua a raccontare di sentire Fabiano in segreto, mentre Pietro nega tutto. Lo fa solo per sembrare una donna dominante oppure le cose stanno in un altro modo? Al momento non è dato saperlo visto che le versioni dei due sono molto diverse.

Ma chi è l’ormai famosissimo Fabiano? E’ originario de L’Aquila Fabiano Petricone ed è un professore universitario e scrittore. La relazione con Antonella è durata diverso, tempo, come la show girl spiega sempre, ma oggi sono solo grandi amici.

