Teresa Magni è la bellissima fidanzata di Leonardo Pieraccioni: beccati da Diva e Donna (FOTO)

Dopo mesi di lockdown si torna finalmente a viaggiare per l’Italia e anche a godersi qualche giorno di relax al mare. E c’è anche materiale per i paparazzi che possono finalmente darci qualche chicca di gossip che ci era sfuggita in questi mesi. Ad esempio, la “nuova” fidanzata di Leonardo Pieraccioni. Nell’ultimo numero della rivista Diva e Donna in edicola questa settimana, l’attore viene immortalato mentre è al mare proprio con la sua nuova fiamma. Di lei sappiamo pochissimo: pare abbia 38 anni, sia di Firenze ( il suo profilo social è privato, tra i followers Carlo Conti e Pieraccioni) ed è bellissima. Un corpo mozzafiato che ha fatto perdere la testa all’attore che, come si vede dalle foto pubblicate su Diva e Donna, resta sempre al suo fianco mentre prendono il sole e non solo.

TERESA MAGNI FIDANZATA DI LEONARDO PIERACCIONI: COCCOLE HOT IN SPIAGGIA

L’attore sui social si mostra spesso nella sua vita di tutti i giorni, in particolare si diverte anche a mostrare quello che fa con sua figlia, Martina che è ormai una piccola donna. Ma mostra pochissimo della sua vita sentimentale. Questa settimana però ci hanno pensato i paparazzi a darci qualche immagine della bellissima Teresa, la fidanzata di Pieraccioni.

Secondo quanto si legge su Diva e Donna, in realtà Teresa sarebbe da molto tempo la nuova compagna di Leonardo Pieraccioni, anche se questa unione non è stata mai ufficializzata. Lei che non fa parte del mondo dello spettacolo non sarebbe avvezza alla cronaca rosa. I due però starebbero insieme, secondo quanto si legge su Diva e Donna, da più di due anni.

Più che nuova quindi, potremmo dire, poco conosciuta, visto che di Teresa Magni non ci sono molte tracce neppure sui social. Meglio tenere la vita privata più lontano possibile dai rotocalchi? Sembrerebbe di si, almeno per ora. Quando i paparazzi poi lo permettono, visto che queste foto ci mostrano come la coppia sia più affiatata che mai!