Alba Parietti striglia Stefano De Martino: “Deve ricollegare il cervello” (Foto)

Alba Parietti non resiste e commenta la nuova separazione di Belen e Stefano De Martino, si sente molto vicina alla showgirl e rimprovera senza mezzi termine il bel napoletano (foto). E’ alla rivista Chi che la Parietti affida i suoi pensieri su quello che è il gossip dell’estate, un gossip che nessuno si aspettava e che per Alba sta facendo soffrire troppo una delle donne più belle, la più bella. Anche in questo la Parietti si sente vicina a Belen, ricorda la sua storia d’amore con Christopher Lambert e ammette che non è per niente facile essere così belle e desiderate. Quindi per lei non sarebbe facile nemmeno in coppia, nemmeno per Stefano e Belen. La showgirl torinese difende la showgirl argentina, sa di cosa parla ma non ha dubbi che lei sia infelice e che De Martino debba svegliarsi subito.

ALBA PARIETTI DALLA PARTE DI BELEN RODRIGUEZ

“Belen mi fa tanta tenerezza, mi ricorda la mia epoca con Lambert perchè lei è colpevole a prescindere” e fin qui è chiaro che si riferisca all’opinione di chi osserva e legge gossip e social. La Parietti prosegue: “Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e di rivalsa”, forse questa l’ha sbagliata, possibile che sia così per Stefano De Martino?

La conclusione è una bella strigliata: “Deve ricollegare subito il cervello” e ovviamente il suggerimento è rivolto a lui.

Pensa che Belen sia angosciata e che non sia per niente felice anche se cerca di mostrare il contrario. Questa osservazione è ben più semplice, ovvio che la Rodriguez non sia felice ma è anche comprensibile che mostri sorrisi e serenità con gli amici e con suo figlio. Chissà se De Martino seguirà il suo consiglio.