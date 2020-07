Stefano De Martino emoziona con il disegno di Santiago e la sua dedica (Foto)

Per Stefano De Martino suo figlio Santiago è l’amore più grande, lo stesso è per Belen, e una famiglia sempre unita sarebbe stato il regalo più grande per tutti (foto). Non è andata così, per la seconda volta Santiago deve dividersi tra la sua mamma e il suo papà e Stefano De Martino deve accontentarsi di non vederlo ogni giorno. Sono scelte di vita che in qualche modo si pagano e la sofferenza non è poca per tutti, poi arriva quel disegno di Santiago e l’emozione è inevitabile. Stefano resta a Napoli, impegnato con Made in Sud ma è lì che ha la sua famiglia d’origine, è lì che ha vissuto gran parte della sua vita. Con Belen farà di certo in modo di non fare mancare amore e ogni attenzione al suo bambino.

IL DISEGNO DI SANTIAGO PER IL SUO PAPA’

Nel camerino di Made in Sud incastrato tra specchio e luci, sempre ben visibile, c’è il disegno di suo figlio: Topolino, da sempre uno dei suoi personaggi preferiti. “Per papà con amore!” è la dedica del suo piccolino a cui ha aggiunto un bel cuore. Lo stesso cuore rosso che ha aggiunto Stefano De Martino postando l’immagine tra le sue storie di Instagram.

Santiago disegna benissimo, più volte Belen ha mostrato sui social il suo talento. Quel disegno per il papà è però molto di più, quella frase deve avere commosso non poco il ballerino e conduttore e sarà capace di farlo ogni volta che guarderà quel foglio bianco che suo figlio ha trasformato in un pieno d’amore per lui.

Proseguono intanto gossip e battute, anche a Made in Sud Stefano ha la sua dose ogni settimana, incassa tutto con un po’ di imbarazzo e sorrisi ma smentisce flirt e tradimenti. La verità come sempre la conoscono solo i diretti interessati.