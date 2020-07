Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano l’anniversario di matrimonio “sono +21 “

Per festeggiare i 20 anni di matrimonio, lo scorso anno, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno scelto una location spettacolare. Hanno deciso di scambiarsi di nuovo le promesse, rinnovandole alla presenza dei loro tre amatissimi figli, alle Maldive. Li avevamo quindi lasciati in vestiti chiari e leggeri, con il sottofondo delle onde del mare che cullavano le loro promesse d’amore. Per il 21esimo anniversario di matrimonio niente di esotico, visto quello che sta succedendo in Italia ma il romanticismo non manca. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno deciso di festeggiare il loro anniversario con una dolce cena romantica sul lago di Como. E’ la conduttrice a condividere sui social gli scatti di questo momento come sempre unico e ricco di magia. Gli anni passano ma l’amore resta. E Benedetta Parodi e suo marito Fabio, sono innamorati oggi come il primo giorno.

La conduttrice ha deciso di condividere con le tante persone che la seguono, anche alcune immagini che la mostrano qualche anno fa. Di tempo ne è passato da quel si, forse lei e Fabio sono un po’ cambiati, fisicamente, ma non è cambiato il grande amore che provano. 21 anni insieme e tre figli meravigliosi, una famiglia forte e unita che non si lascia abbattere da nessuna interferenza!

BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA: 21 ANNI D’AMORE

La conduttrice ha mostrato alle persone che la seguono con affetto, uno scatto della cena romantica sul lago di Como, per festeggiare l’anniversario numero 21. Ma ha voluto anche condividere alcuni scatti che ci mostrano lei e Fabio da giovanissimi.

Ma per continuare a sognare, diamo uno sguardo indietro nel tempo, rivedendo anche gli scatti dell’anniversario festeggiato alle Maldive, dove lo scorso anno Fabio e Benedetta hanno rinnovato le promesse nuziali insieme a Matilde, Eleonora e al piccolo ometto Diego.

Non ci resta che fare ancora una volta tanti auguri a Fabio e Benedetta per questo nuovo traguardo tagliato insieme. Mille altri di questi anniversari con lo stesso amore di oggi.