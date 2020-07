Diletta Leotta e Daniele Scardina, storia d’amore già finita dopo tante dediche? (Foto)

Cosa è successo tra Diletta Leotta e Daniele Scardina (foto)? La rivista Nuovo lancia l’indiscrezione, parla di amore finito, di crisi, ma come è possibile? Sembrava un grande amore o forse lo è ancora, visto che Diletta Leotta e Scardina non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda, non ha smentito la notizia della loro separazione. Come dimenticare il loro lockdown trascorso sotto lo stesso tetto, erano più belli e affiatati che mai. Subito dopo li abbiamo visti in vacanza sul lago in pieno relax anche con mamma e papà. Tante le dediche d’amore, le foto insieme, le passeggiate con gli amici, le gite in barca, le belle serate e adesso? Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti lancia una vera bomba perché la bella giornalista e il pugile sembravano la coppia perfetta.

DILETTA LEOTTA E SCARDINA INSIEME DA UN ANNO

I social dicono più o meno tutto e da qualche settimana la Leotta e Scardina non apparivano più insieme su Instagram. Sarà magari perché lei è tornata al lavoro in tv e lui si sta allenando? L’ultimo avvistamento della coppia risale al famoso trekking sulle montagne del lago di Como. Erano complici e sulla vetta si godevano tutto il possibile. Cosa è successo dopo?

Diletta e Daniele si sono conosciuti nel 2019 grazie a Gué Pequeno, un colpo di fulmine e poi le foto rubate della coppia a Ibiza, da lì il loro amore ha fatto il giro del web. La grande passione adesso è già svanita? E’ durata solo 12 mesi?

La distanza non li aveva separati e allo stesso modo alla convivenza forzata. Lei a Milano e lui a Miami, poi il lockdown nell’appartamento della conduttrice e tutto sembrava andare per il meglio. Magari si tratta solo di pettegolezzi o forse una banale crisi. Il gossip indaga e si attende il seguito.