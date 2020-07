Sammy Hassan commenta la fine della sua storia con Giovanna Abate: lei correva troppo veloce

Dopo pochi giorni dalla scelta, qualche settimana, è finita la storia tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. A credere in questa relazione, probabilmente da sempre, è stata solo la tronista, perchè era davvero evidente a tutti che Sammy, provasse ben poco per lei. Le ha detto però di si il giorno della scelta e questo ha fatto forse credere alla Abate che alla fine, lo aveva conquistato. Quel si probabilmente significava proviamoci, iniziamo. Almeno per Sammy che infatti oggi, a distanza di oltre un mese, spiega come lui e Giovanna, abbiano vissuto tutto questo con due velocità differenti. E alla fine, è arrivata la rottura.

Dal magazine di Uomini e Donne, Sammy spiega perchè è finita.

SAMMY PARLA DELLA FINE DELLA STORIA CON GIOVANNA ABATE

Ed ecco le parole di Sammy dal Magazine Uomini e Donne:

Ci siamo lasciati. È un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato a esternarlo in modo esplicito è solo perchè prima di quel momento non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale. Sappiamo che Ie persone ci seguono e hanno voglia di sapere Ia verità, ma sarebbe stato infantile condividere con terze persone delle notizie che non erano neppure state ancora discusse all’interno della coppia. Ora mi sento stanco e svuotato per tutto quello che ho vissuto in questo mese di frequentazione

Sammy nell’intervista ha spiegato che quando ha detto di si a Giovanna sapeva che ci sarebbero state decine di difficoltà fuori ma si aspettava di vivere il rapporto in modo sereno e pacato, cosa che però non è accaduta. “Mi sono sentito esausto di litigare per tutto” ha detto Sammy che ha sottolineato questo aspetto della relazione. L’ex corteggiatore inoltre spiega che la distanza non li ha aiutati e che quando si litigava, non era semplice voltare pagina senza potersi guardare negli occhi.

Sammy spiega anche che non è vero che si sono lasciati dopo poco senza conoscersi perchè nella vita reale, se dopo un paio di uscite non ci si trova bene, si volta pagina. E aggiunge:

ci siamo vissuti: mi ha ospitato a casa sua, io l’ho portata a casa mia, ci sentivamo quotidianamente più volte al giorno. Questa sarebbe stata la fase in cui avremmo dovuto trovare il nostro incastro ma noi non ci siamo riusciti: eravamo capaci di discutere anche per l’acqua a tavola. Il week-end del mio compleanno siamo arrivati all’apice

Sammy fa capire che lei e Giovanna provavano cose differenti: per lui probabilmente era l’inizio di una storia, per lei stavano insieme già da mesi. E aggiunge:

Io ho voluto iniziare la nostra storia dal tre giugno in poi (il giorno della scelta, ndr), mentre per lei l’inizio forse era il venticinque gennaio. Siamo usciti con due concezioni differenti. Probabilmente la differenza di età ha influito

Sammy dice di non essersi innamorato e di non averlo mai nascosto ma Giovanna, che a quanto pare non si fidava di lui, lo avrebbe anche accusato di avere altre mire, di puntare ad altro.

