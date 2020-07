Belen è a Ibiza con Santiago, ma nella villa questa estate non c’è la stessa felicità (Foto)

Belen è già a Ibiza con Santiago e alcuni amici, quelli di sempre, i più cari, ma non ci sono tutti (foto). Nella grande villa in cui si è rifugiata per le sue vacanze non potrà esserci la stessa felicità della scorsa estate. Lei scrive “Calma” mentre mostra se stessa più bella che mai, nel suo abito aderente, con i capelli raccolti, lunghissimi, il profilo che incanta. E’ più magra che mai ma non preoccupa nessuno, mostra spesso il cibo che mangia, è chiaro che se ha perso peso non è per una dieta ma per il dolore che porta dentro. Va avanti e deve farlo ma per l’ennesima volta è delusa, ferita dallo stesso amore. Con lei c’è Santiago, nessuno è più importante, ma l’estate scorsa erano tornati in tre a Ibiza. Chissà se la villa è la stessa, il gossip diceva che Stefano e Belen l’avevano comprata pensando di passare lì ogni estate insieme.

BELEN E STEFANO SEMPRE PIU’ LONTANI

Il ballerino e conduttore campano è rimasto a Napoli, impegnato con le prove e le registrazioni di Made in Sud ma anche perché troppo distante da Belen. Troveranno di certo il modo per non fare mancare la presenza del papà al piccolo Santiago ma non sarà mai la stessa cosa che abitare sotto lo stesso tetto.

Tutto è per Santiago, Belen è sempre stata una madre meravigliosa, suo figlio è al primo posto nella sua vita, è sempre con lei. E’ a lui che dedica tante storie su Instagram, lo guarda innamorata, coglie ogni attimo delle sue pause, dei suoi giochi, dei suoi sorrisi. Peccato che la favola sia già finita, di nuovo, per la seconda volta.

Anche Nina Moric ha commentato su Chi il dolore di Belen. Hanno fatto pace dopo tanti anni, è bastato un abbraccio tra le due ex di Fabrizio Corona.