Giorgia Palmas è meravigliosa in bikini col pancione e con la sua famiglia (Foto)

Dalla spiaggia in Sardegna Giorgia Palmas mostra il suo pancione anche su Instagram ma la rivista Chi dà la vera idea di quanto sia enorme il suo ventre (foto). E’ meravigliosa la Palmas al settimo mese di gravidanza, coccolata da Filippo Magnini e dalle onde del mare. Con la coppia ovviamente c’è la dolcissima Sofia che ha già 12 anni e che attende con ansia di prendere tra le braccia la sua sorellina. Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono nella zona tra Costa Rei e Villasimius, per l’ex velina non è estate se non vola in Sardegna, la sua isola dove c’è tutta la sua famiglia. Un pancione dolcissimo per Giorgia Palmas che sembra fare molta attenzione alla forma fisica anche in dolce attesa. Scommettiamo che tornerà nei suoi abiti e nella sua taglia in pochissimo tempo dopo il parto perché davvero è stupenda. Si divertono in acqua e sotto il sole, sempre in tre, sempre sorridenti in attesa che arrivi il quarto della famiglia.

GIORGIA PALMAS AL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA SU CHI

Tentano di fare foto romantiche al tramonto ma poi sono spesso foto divertenti e loro le postano con immenso amore. Sono entrambi al settimo cielo, per Filippo Magnini è il primo figlio, desiderava già da tempo diventare papà. Per diventare marito di Giorgia Palmas invece deve attendere ancora un po’; anche per loro due la pandemia ha rovinato tutti i piani, poi è arrivato il pancione. Ci sarà tempo per festeggiare tutto, intanto passeggiano sulla sabbia e continuano ad abbronzarsi.

Capelli raccolti, occhiali da sole, bikini deliziosi, la Palmas sorride anche ai paparazzi, fa lo stesso il nuotatore mentre non smette mai di tenerle la mano.

Sono una coppia bellissima, una famiglia da copertina, ed è solo l’inizio di una meravigliosa storia d’amore in quattro.