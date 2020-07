Flora Canto al mare con Enrico Brignano e la figlia sono incantevoli tra risate e bellezza (Foto)

Tempo di sole, mare e belle giornate per Flora Canto con la figlia Martina ed Enrico Brignano, tutti e tre insieme in spiaggia o in piscina sono un vero spettacolo ma sono le due donne di casa il vero incanto (Foto). Flora Canto non vede l’ora di diventare la moglie di Enrico Brignano, ha già confidato che si sposerebbe anche sul raccordo anulare ma lui non prende l’iniziativa e invece vorrebbe un altro figlio dopo la dolcissima Martina. La Canto e sua figlia in costume tra abbracci e risatine sono una meraviglia, la famiglia si rilassa al mare e lei su Instagram scrive che questa è la loro prima vera estate insieme. Questo perché Martina ha 3 anni e ormai è grandicella, indipendente con le sue palette e il secchiello ma anche sempre pronta a mettersi tra mamma e papà. Infatti quando Flora ed Enrico a pranzo brindano con un calice di vino lei si aggiunge con la sua bottiglietta d’acqua facendo sorridere tutti.

FLORA CANTO BELLISSIMA IN BIKINI

Come sempre la Canto è perfetta in bikini, bellissima con ogni outfit scelto, costume o abito. Fasce, cappelli, occhiali da sole, gli accessori non mancano e anche la sua piccola Martina è deliziosa con i suoi costumini interi. Capelli lunghi e sorriso identico alla mamma mentre il papà resta a guardarle incantato.

Non mancano i momenti comici sul profilo Instagram di Flora, soprattutto con l’amica Tosca D’Aquino.

E’ un’estate perfetta per la bellissima famiglia tra scherzi e gite in barca, la vacanza a Ponza, la vita che scorre più lenta e il pieno di sole e amore. Chissà se Brignano si deciderà prima o poi a chiedere la mano alla sua bellissima compagna. Flora attende, Martina è pronta per portare le fedi all’altare.