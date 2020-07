Anna Moroni ad Alghero festeggia l’anniversario di matrimonio con Tonino (Foto)

Anna Moroni e suo marito Tonino sono in vacanza ad Alghero dove hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio (foto). E’ Antonella Clerici ad avere svelato con i suoi auguri che la coppia festeggia i 57 anni di matrimonio. Anna Moroni e Tonino adorano la Sardegna, da tantissimi anni ogni estate e non solo scappano via, chiudono casa e si rifugiano nella splendida Alghero. Da Roma a Gubbio fino alla splendida isola la maestra in cucina non riesce a restare troppo a lungo nello stesso posto. Adora viaggiare ma ad Alghero c’è gran parte della sua vita, ci sono i suoi tanti amici, quelli delle ricette che ogni tanto propone in tv. Con una bellissima foto della coppia Antonella Clerici ha fatto loro gli auguri per i 57 anni di matrimonio. Anche Annina ha poi raccontato che la sera sono andati al ristorante “Ai Tuguri” per festeggiare l’anniversario di matrimonio. Una cena ottima in compagnia dei loro cari amici Giovanni e Stefano.

ANNA MORONI ASSENTE ALLA CENA NEL BOSCO A CASA DI ANTONELLA CLERICI

Molti credevano di trovare anche Anna Moroni alla cena nel bosco organizzata da Antonella Clerici a casa sua, ma la storica protagonista del cooking show di Rai 1 era già in Sardegna. Tutti i presenti con affetto l’hanno anche un po’ presa in giro: “Non ci risponde nemmeno al telefono”.

Non ci sarà la Moroni nel nuovo programma della Clerici “E’ sempre mezzogiorno”. E’ impegnata con Ricette all’italiana, con Rete 4, non farebbe mai un torto a chi dopo La prova del cuoco le ha chiesto di proseguire e di andare ancora in onda con le sue ricette in una cucina tutta sua.

Magari la vedremo in qualche puntata per augurare buona fortuna alla sua Antonellina, per ricordare a tutti di lavarsi le mani. Intanto, si gode l’estate, ha già registrato tutte le puntate di Ricette all’italiana e adesso c’è solo voglia di mare e di sole.