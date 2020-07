Melissa Satta mamma per la seconda volta, superata la crisi la famiglia si allarga (Foto)

Melissa Satta esprime a voce alta il desiderio di diventare mamma per la seconda volta, segno che è felice, serena accanto a Kevin Prince Boateng (foto). La crisi tra i due è superata del tutto, non c’è più niente che possa allontanarli, Melissa Satta ha confidato di sacrifici fatti e che magari farà ancora per la famiglia ma è ciò che è necessario fare quando si ha intenzione di passare il resto della vita con una persona e di dare tutto il possibile ai figli. La Satta e Boateng ci sono riusciti ma alla base c’è anche tanto amore. La showgirl sarda è pronta a diventare mamma dopo Maddox che ha già 6 anni, non vuole che il suo bambino resti figlio unico. E’ in una diretta con il Corriere che l’ex velina di Striscia la notizia ha confidato parte della sua vita, delle sue scelte, dei suoi sogni.

MELISSA SATTA HA LAVORATO FINO AL NONO MESE DI GRAVIDANZA

Non c’è niente che possa ostacolare la voglia di avere un altro figlio, nemmeno il lavoro, perché Melissa ricorda che quando era incinta di Maddox ha lavorato fino al nono mese: “Una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro”.

Trasferimenti e rinunce, sono due parole che sono presenti nella sua vita di coppia, lo sapevano entrambi ma c’è stato sempre rispetto reciproco. Ognuno ha capito le esigenze dell’altro, ed è anche in questo modo che hanno superato la separazione.

“Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate!” sottolinea Melissa Satta che vanta una pancia piattissima e frena il gossip che potrebbe già annunciare la sua gravidanza che invece ancora non c’è.