Altro messaggio per Stefano De Martino? Belen parla di onore (Foto)

Per la seconda volta Belen parla di onore e ancora una volta immaginiamo che il messaggio sia rivolto a Stefano De Martino (foto). Lei è tornata a Ibiza dopo la registrazione della seconda puntata di Tu si que vales, lui è in Italia, in barca con il piccolo Santiago. Sono ormai solo i genitori del loro bellissimo bambino e per lui fanno tutto il possibile ma è evidente che Belen Rodriguez abbia molto da dire sul suo ex marito. Stefano l’ha lasciata per la seconda volta e questa volta lei è sicura di non avere alcuna responsabilità. Attraverso aforismi e pagine di libri la splendida showgirl argentina sembra volere dire a tutti ciò che pensa di qualcuno e forse quel qualcuno è proprio Stefano De Martino.

BELEN RODRIGUEZ PARLA ANCORA UNA VOLTA DI ONORE

La pagina di un libro che le ha fatto venire la pelle d’oca, è evidente che Belen senta sulla sua pelle ciò che posta sulle storie Instagram, è evidente che siano rivolte a qualcuno. “L’onore vale più della gloria. Ho un tatuaggio, uno dei tanti, che dice: Vis et onore, forza e onore. perché la forza senza onore non è vera forza – si legge sul suo profilo social, è la pagina di un libro – L’essenza dell’onore, una parola piuttosto in disuso di questi tempi, è attenersi ai propri valori, costi quel che costi. Il Codice del Legionario sarebbe perfettamente inutile se non fosse applicato con onore, vale a dire senza cercare scorciatoie, senza mentire a se stessi. L’onore è il collante che tiene insieme tutto il Codice, perché lo trasforma in fatti concreti, in azioni quotidiane. L’onore ti impone di essere quello che dichiari di essere. Se sei un guerriero combatti, e combatti fino alla fine. Non cerchi scuse, non inventi balle. Combatti”.

Non è la prima volta che la Rodriguez usa la parola “onore” e aggiunge altro. “Conduci la tua vita con onore, combatti sempre a testa alta. La stima vale più della celebrità, la considerazione più della fama, l’onore più della gloria”. Cosa ha da dire?