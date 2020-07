Federica Panicucci sfila in spiaggia con l’abito nero, è in vacanza a Forte dei Marmi (Foto)

Anche questa estate Federica Panicucci ha scelto la spiaggia di Forte dei Marmi dove da tanti anni trascorre parte delle sue vacanze (foto). Per la conduttrice così come per molti altri questa estate un po’ strana sarà solo in Italia. Festeggia il compleanno di una cara amica, una serata speciale in spiaggia e per l’occasione Federica Panicucci ha infossato un abito nero. E’ da sempre uno dei suoi colori preferiti ma sembra che tutte le sue amiche per la serata indossino un colore così scuro. Come sempre con lei c’è Marco Bacini, è il suo compagno a riprendere la sua sfilata. Una passerella tra il ristorante e la spiaggia, la Panicucci è orgogliosa della sua forma fisica, degli anni che non dimostra, degli occhi con cui Marco la guarda.

FEDERICA PANICUCCI SERATA IN RIVA AL MARE IN ABITO NERO

Di giorno si lascia ammirare con i suoi bikini, sembra sempre una ragazzina. I capelli sempre più biondi e lunghi, mai un dettaglio sbagliato. Il make up sempre presente e se non c’è ci pensano gli occhialoni scuri. Di giorno niente rossetto ma tanta protezione su pelle e labbra, di sera l’immancabile rossetto rosso.

La Panicucci sfila per Marco, sembra una modella, sorride all’uomo che le ha fatto capire ancora di più quanto sia bella. Propone le sue borse, gli astucci per la scuola, sembra pronta anche lei per il debutto da influecer. Intanto, Bacini veglia sempre su Federica, non la lascia mai sola e controlla i commenti rispondendo duro a chi si permette di dire una parola di troppo alla sua splendida compagna.

I fan della coppia attendono la data del matrimonio, loro due sono pronti e magari senza la pandemia che ha bloccato tutto avrebbero già detto quel “sì” che desiderano li leghi per sempre.