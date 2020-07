Victoria e David Beckham in Puglia si godono un resort extralusso con tutta la famiglia (Foto)

La famiglia Beckham è in vacanza in Puglia, anche questa estate 2020 David e Victoria Beckham hanno scelto il Sud Italia e una regione meravigliosa per un pieno di relax. I Beckham soggiornano in un resort extralusso e sembra che sarà la location per il matrimonio di Brooklyn. Il primogenito della splendida coppia è già pronto per le nozze, con lui in vacanza in Puglia c’è anche la fidanzata, Nicola Peltz. Sono quindi davvero vacanze speciali per Victoria e David con la nuora e i preparativi per un matrimonio che immaginiamo sarà spettacolare. E’ la rivista Chi che li ha paparazzati tutti insieme, sono a Brindisi nel resort da favola. Si muovono in gruppo, tra passeggiate, bagni in mare, le cene all’aperto e anche del sano sport. I giri in bicicletta sono d’obbligo per tutta la famiglia Beckham.

IN PUGLIA PER UN SOPRALLUOGO PER LE NOZZE? VICTORIA E DAVID BECKHAM STANNO PENSANDO A TUTTO

Sembra quasi certo che Brooklyn Beckham dirà il suo sì in Puglia, a Brindisi. Tutta la famiglia è rimasta affascinata dal resort da 3500 euro a notte. E’ il Daily Mail a svelare che il “castello” di Borgo Egnazia dovrebbe essere la location designata da Brooklyn e Nicola per celebrare il loro matrimonio.

Non baderanno a spese e non avevamo dubbi, si vocifera che il budget previsto sia di circa 3 milioni di euro e che sia già stato ingaggiato lo chef Gordon Ramsey per il menù. Sarà la coppia a pagare il ricevimento ma non preoccupatevi perché se i Beckham sono molto ricchi i consuoceri lo sono molto di più.

Gira anche voce che nel resort non tutti siano felici della presenza della famiglia Beckham perché i piccoli dicono siano un po’ maleducati e avrebbero infastidito con il loro comportamento più di un ospite. Intanto, loro si rilassano sotto il sole.