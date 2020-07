Stefano De Martino: Mariana Rodriguez dice quasi tutto sul loro presunto flirt (Foto)

E’ alla rivista Nuovo che Mariana Rodriguez ha voluto raccontare di Stefano De Martino, del loro presunto flirt (foto). Leggendo le sue risposte sembra che non abbia voluto dire tutto ma per il momento la bella ex gieffina smentisce tutto, perché lei e Stefano De Martino sono solo amici. Questa estate il gossip si occupa soprattutto del matrimonio finito tra Belen e Stefano, ovvio che chiunque passi accanto ai due protagonisti venga travolto dalle chiacchiere. Anche Mariana Rodriguez, quando ha visto le sue foto con il ballerino e conduttore sulla rivista Chi e ha letto di un loro presunto legame, ha avuto un colpo al cuore. In realtà lo ha avuto anche il suo ex fidanzato, Simone Susinna. Torniamo a Mariana e alla sua risposta sul presunto flirt con l’ex marito di Belen.

PER MARIANA RODRIGUEZ STEFANO DE MARTINO E’ SOLO UN AMICO?

Mille complimenti per lui ma la Rodriguez nega che a Capri ci sia stato per loro un momento romantico. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici” sembra non avere dubbi e aggiunge: “Quando ho visto gli scatti mi è venuto un colpo al cuore perché poi la gente ci dava già per sposati, però alla fine mi sono fatta una bella risata”.

E’ quindi finito in allegria quel gossip ma Mariana Rodriguez aggiunge anche altro: “Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento” in realtà nessuno aveva parlato di fidanzamento ma di un flirt. Alla domanda se Stefano sia il suo uomo ideale, la sua risposto è stata: “Non lo voglio dire”. Quindi la risposta è un bel sì che però non ha voluto dire per non dare modo al gossip di chiacchierare ancora su loro due? Magari è un messaggio per De Martino.