Stefano de Martino e Mariana Rodriguez nuova coppia? Il commento piccato dell’ex della modella

Se non ci fossero Belen e Stefano de Martino chi animerebbe il gossip d’estate? Effettivamente da quando erano tornati insieme, il mondo del gossip non era stato più lo stesso. Battutacce a parte, dopo le anticipazioni del numero della rivista Chi in edicola questa settimana, sono arrivate le prime reazioni. Stefano De Martino non commenta e tace, Belen fa lo stesso. E nessun commento è arrivato da quella che dovrebbe essere la nuova fiamma del conduttore di Made in Sud anche se, a differenza di quello che si vede sul giornale, tra Belen e il suo nuovo fidanzato ci sono dei baci, tra de Martino e la Rodriguez, ben poco. In ogni caso Mariana Rodriguez per ora non ha nulla da dire, se la spassa con le sue amiche in giro per Pompei, come si può vedere dalle sue storie sui social.

Ma c’è qualcuno che ha voluto commentare questa situazione. Senza fare nomi, l’ex fidanzato di Mariana Rodriguez, ha espresso un commento alquanto piccato sui social. Non è detto che si riferisca proprio alla sua ex ma la frase singolare, lascia pensare che sia proprio rivolto a lei questo commento.

IL COMMENTO DI SIMONE SUSINNA AL FLIRT TRA MARIANA E STEFANO

Il bel modello, pubblica una storia, molto semplice, poche parole per dire: “Dalle stelle alle stalle” che potrebbe avere una doppia interpretazione. Potrebbe esser infatti riferito alla sua ex, passata dalle stelle, che sarebbe il fidanzamento con lui ( ma ci sembra alquanto egocentrico). Più probabile che il Susinna paragoni Belen alle stelle, e la sua fidanzata alle stalle…Che dire, in entrambi i casi, se il commento fosse per questa storia, sarebbe di cattivo gusto.

Mariana a questo punto, deciderà di dire qualcosa o preferirà tacere e lasciare che questa frecciata cada come se nulla fosse accaduto? Staremo a vedere…