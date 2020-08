Per Alena Seredova iniziano le vere vacanze con Alessandro Nasi e la piccola Vivienne (Foto)

Sono finalmente insieme Alena Seredova e Alessandro Nasi ed è la splendida ex modella a mostrare una foto della sua felicità. E’ in vacanza in Versilia già da tempo ma adesso iniziano le vere vacanze perché il suo compagno è arrivato a Forte dei Marmi, anche lui libero dagli impegni di lavoro. E’ una estate speciale per la Seredova, sono tanti punti di vista, non solo perché è la prima estate da mamma di tre figli, adesso c’è anche la splendida Vivienne, ma perché è la prima del suo ritorno in Versilia. Forte dei Marmi è la località dove ha sempre trascorso parte delle sue vacanze quando era la moglie di Gigi Buffon ma dopo la separazione per lei era troppo difficile tornare lì dove c’è tutta la famiglia del portiere, dove hanno uno stabilimento balneare. Quest’anno invece è stato tutto più semplice, adesso è serena, felice.

ALENA SEREDOVA IN PISCINA CON LA PICCOLA VIVIENNE E ALESSANDRO NASI

E’ un’immagine meravigliosa quella che ha scelto Alena, sono tutti e tre in piscina, la dolce Vivienne sbadiglia tra le braccia, coperta da un cappellino e dal costumino rosso. Il ciuccio passa dalla bocca di Alena alle mani di papà Alessandro, mille attenzioni per la loro piccolina.

Restano al riparo da sguardi indiscreti, hanno preso una villa con piscina ed è lì che trascorrono gran parte del tempo. E’ tutto perfetto, è tutto a misura di famiglia. La Seredova non credeva potesse esistere tanta felicità e soprattutto non credeva che avrebbe avuto un’altra vita da vivere, un altro amore, un uomo che la facesse sentire di nuovo desiderata e importante. Invece, il finale è come quello delle favole e adesso c’è tutta un’estate da assaporare ma con i tempi di un bebè nato da pochi mesi.