Per Anna Moroni e Tonino una serata speciale e arrivano i complimenti dalla Prova del cuoco (Foto)

Mentre proseguono le repliche di Ricette Italiana Anna Moroni e Tonino sono in vacanza nella splendida Alghero (foto). Sono in Sardegna già da qualche settimana e ci resteranno ancora un po’, il tempo di mostrarci su Instagram qualche altro momento delizioso. Anna Moroni è sempre più social e i suoi fan apprezzano molto. Tutti curiosi di sapere cosa fa e dove va Annina quando è in vacanza, soprattutto nei luoghi che a La prova del cuoco e a Ricette all’italiana ha sempre raccontato. Dopo tanti anni in tv ci sembra davvero di conoscerli i protagonisti che come lei in cucina non mostrano solo le ricette, i piatti, ma parlano anche di vita vera, di esperienze. Quest’anno Anna Moroni e suo marito Tonino hanno festeggiato 57 anni di matrimonio, avrebbe tanto da raccontare la maestra in cucina che abbiamo conosciuto grazie alla Prova del cuoco.

ANNA MORONI AD ALGHERO TRA RELAX E GIORNATE SPECIALI

Con la sua saggezza e la sua esperienza Anna Moroni ha il dono di rendere speciale ogni momento. Resta la cucina la sua passione più grande e con i suoi post su Instagram fa viaggiare un po’ tutti mostrando Samandra e la preparazione del brodo di pecora. E’ con lei che abbiamo imparato ad usare il pane carasau come base per tanti piatti. Conoscete il filindeu? Date un’occhiata sul suo profilo social.

Poi c’è la foto con Tonino, ieri sera un’altra bellissima serata in un ristorante ad Alghero che la coppia adora. Sorridente, dolcissima, Anna Moroni appare a molti come una persona di famiglia. Legatissimi a lei gli chef e gli altri de La prova del cuoco che non fanno mai mancare i loro messaggi, i complimenti. Dopo Alghero la coppia sarà in Umbria, nella amatissima Gubbio e di certo faranno viaggiare anche noi con loro con altre foto e brevi racconti.