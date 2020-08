Scatto d’ira per Cristina Buccino sul gossip con Iannone, poi si calma e si pente (Foto)

Stanca di tanto gossip che parla di lei e Andrea Iannone. Cristina Buccino si è sfogata su Instagram e tra le sue storie ha tirato fuori l’ira (foto). Sono mesi che si parla di una presunta storia d’amore tra la Buccino e Iannone e la bella 35enne non ne può più. Di recente anche Karina Cascella si è occupata di questo caso confermando, secondo lei, il legame segreto tra i due. Cristina Buccino ha poi letto altro e altro ancora e alla fine è arrivata la sua rabbia. Era al culmine e ha rivelato che non sta bene, che è molto arrabbiata soprattutto perché da due giorni che legge notizie assurde ovunque. Notizie che parlano di una storia che poi è finita, che si è evoluta o il contrario. Ha precisato che non ha fatto interviste, che non ha rilasciato dichiarazioni ma che ha solo risposto alla domanda di un giornalista dicendo che era single.

CRISTINA BUCCINO SINGLE ESPLODE PER I PETTEGOLEZZI

Quindi Cristina Buccino e Andrea Iannone non sono una coppia, lei non fa nomi e non parla nemmeno del passato, è semplicemente stanca che il gossip si occupi di lei. Ribadisce che non è fidanzata e che non desidera accollarsi cose che non sono vere perché non vive di gossip, il suo lavoro è un altro, in questo momento si occupa di altro. “Piantatela di mettermi in bocca qualcosa che non ho mai detto!” questa è la sua richiesta arrivata forte sui social.

Si è poi calmata e dopo un po’ di ore ha commentato che adesso è più tranquilla e serena, che ha avuto un attacco di ira e che lei è una impulsiva. Le è successo di cedere alle provocazioni ed ecco il motivo della sua rabbia. Resta però il fatto che è single, quindi non c’è Iannone nella sua vita.