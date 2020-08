Soleil Sorge con l’ex di Ivana Mrazova? Incroci pericolosi tra ex

D’estate i gossip scoppiano ancora più facilmente! L’ultima protagonista è Soleil Stasi Sorge, ex volto noto di Uomini e Donne ed ex concorrente de L’isola dei Famosi e Pechino Express. Il gossip che riguarda la influencer è abbastanza particolare e scoprirete subito il perché. La bellissima Soleil si trova attualmente in Grecia per le vacanze, a Mykonos per la precisione. Ma la Sorge non è certo da sola nella città paradisiaca. Su Instagram si è mostrata ai followers in compagnia di Alessandro Allevato. L’uomo vive a Mykonos ma in molti lo conoscono pure per la sua relazione con un’altra donna del mondo dello spettacolo. Chi? Ivana Mrazova.

Soleil Sorge: presunto flirt con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova che adesso sta l’ex della Stasi!

Quello che sicuramente colpisce di più è il fatto che chi ha seguito il Grande Fratello Vip, dove Ivana Mrazova ha partecipato, sa bene che lei ha lasciato il suo fidanzato (proprio Alessandro Allevato!) per un concorrente. Il concorrente in questione era Luca Onestini con cui poi la modella fa coppia fissa ormai da diversi anni. Ivana Mrazova e l’ex tronista sono davvero amatissimi ma ai tempi del reality show lui e Soleil Sorge stavano insieme. Si conobbero grazie a Uomini e Donne ma pare che già allora c’era alcuni problemini di coppia tanto che alla fine si lasciarono. Adesso la bella Soleil si mostra felice insieme all’ex di Ivana, la modella ceca che è fidanzata con il suo ex Luca (che al mercato mio padre comprò!) Insomma il mondo è davvero molto piccolo.

Soleil Sorge e Alessandro sono fidanzati o si tratta di una bella amicizia?

Quello che però tutti si chiedono è se Soleil Sorge e Alessandro Allevato stanno davvero insieme oppure sono soltanto amici. La nota influencer non ha ancora chiarito il rapporto con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Magari perché non c’è nulla da chiarire, chi lo sa. Fatto sta che i fan della cronaca rosa un po’ ci sperato in una relazione paragonabile a quella di una soap opera.

