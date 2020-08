Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la quiete dopo la tempesta: crisi scacciata

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di una possibile rottura, o di una crisi momentanea tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due per diversi giorni non si sono seguiti molto sui social, sono stati separati e non hanno dato notizie ai fans. Si era detto che fossero in crisi a causa di alcune nuove amicizie di Ignazio Moser, non troppo gradite alla sorella di Belen. Cecilia e Ignazio in ogni caso, non hanno parlato di quanto stava accadendo tra loro ma hanno poi ripreso a postare immagini di vita quotidiana insieme, mettendo quindi, tutto a tacere.

Dalla rivista Chi arriva però la conferma di questa crisi! Oggi torna la quiete ma la tempesta c’è stata! Cecilia e Ignazio sono adesso insieme in Sardegna ma hanno rischiato di passare da single, i caldi giorni di metà agosto.

PER CECILIA E IGNAZIO DOPO LA TEMPESTA C’E’ LA RITROVATA SERENITA’

“La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita, questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi, a litigare al telefono per ore, rischiando di rovinare tutto” si legge sulla rivista Chi in edicola questa settimana.

Poi il gesto di Ignazio che, non volendo buttare tutto all’aria, è tornato a Verona per prendersi la sua Cecilia e per passare con lei questi giorni di vacanza. “Mi è mancata troppo, non avrei resistito ancora questa estate senza di lei, nemmeno un minuto in più” ha detto Ignazio Moser.

Dalla crisi nera quindi, alla voglia di ricominciare e dimenticare tutto per godersi questi giorni d’estate insieme. Non ci resta che continuare a seguire sui social Ignazio e Cecilia per capire se avranno voglia di commentare o meno, quanto avevamo immaginato nelle passate settimane, che è stato oi confermato da Ignazio sulla rivista Chi.