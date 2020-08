Romina e Marco Maddaloni svelano il nome del terzo figlio (Foto)

Manca meno di un mese alla nascita del figlio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli e la coppia ha già annunciato il nome scelto per il piccolo (Foto). Un breve e simpatico video condiviso sia da Marco Maddaloni che da sua moglie sui rispettivi profili social. Una cornice dorata con il fondo nero e il nome del piccolo Maddaloni: Pino. Sono al settimo cielo il judoka e Romina, stanno per diventare mamma e papà per la terza volta ed è su Instagram che l’ex naufrago ha voluto spiegare il perché del nome scelto. Il piccolo si chiamerà Pino, sembra che non sia un diminutivo. E’ il nome dello zio, Pino Maddaloni, una scelta che Marco ha spiegato con grande emozione. Dolcissima anche la foto della Giamminelli con il suo pancione e il nome del suo terzo figlio.

MARCO MADDALONI ANNUNCIA IL NOME SCELTO PER IL TERZO FIGLIO

“Finalmente ecco il nome del nostro terzo genito. Il primo ovviamente con immensa gioia gli ho dato il nome di mio padre “Giovanni” la seconda essendo femminuccia ha scelto mia moglie e ha optato per Giselle “ Marie” nome della madre e per il terzo con immenso onore ed orgoglio gli voglio donare il nome di uno degli atleti più forti e caparbi che io abbia mai visto e vi assicuro che ne ho visti veramente tanti”.

Marco ha spiegato il perché dei nomi degli altri figli, nessuno scelto a caso. Lo zio Pino ha immediatamente commentato con un bel trofeo, perché non c’è vittoria più grande. Anche Romina ha postato lo stesso video commentando con le parole della canzone scelta per l’annuncio: “Perché tu sei un essere speciale ed io avrò cura di TE. Ti aspettiamo Pino. Tu che sei il mio leoncino”, La Cura di Franco Battiato.

