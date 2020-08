Pif sta per diventare papà ma l’identità della sua compagna resta un mistero

Pif sta per diventare papà! La notizia è stata lanciata da Diva e Donna. Il settimanale ha beccato Pierfrancesco Diliberto (vero nome dell’autore) mentre era con la sua fidanzata in giro per Roma. L’identità di questa ragazza, tra l’altro, resta ancora nel mistero perché pare non far parte del mondo dello spettacolo. Di lei si sa davvero poco e niente se non che è incinta. Difficile, infatti, non notare il pancino. Pif e la fidanzata dai capelli neri aspettano dunque un figlio entro l’autunno. La coppia sembra amarsi tantissimo tanto che, negli scatti, sembrano realmente complici tra baci, abbracci e dimostrazioni di affetto.

Pif pronto a diventare papà: beccato in giro con la fidanzata misteriosa (e il pancino)

Pare quindi abbastanza chiaro che Pif abbia definitivamente voltato pagina in amore dopo la storia con Giulia Innocenzi e poi quella presunta relazione con Francesca Fialdini. Il narratore di La mafia uccide solo d’estate, ora fa sul serio ed è pronto a mettere su famiglia. Insieme alla fidanzata è stato beccato pure da Ikea e sembra proprio che i due innamorati stessero acquistando un fasciatoio. Un secondo indizio che non lascerebbe, dunque, nessun dubbio in proposito. Certo è che per il momento Pif non ha ancora dichiarato nulla riguardo al figlio in arrivo.

Pif presto papà ma per il momento nessuna conferma dal regista: tutto lontano da occhi indescreti

Ci sembra abbastanza chiaro che Pif voglia tenere ben lontana la sua vita privata dal mondo della tv e dei gossip. Pierfrancesco Diliberto, in effetti, non ha mai pubblicato una foto insieme alla sua fidanzata, utilizza i social soprattutto per lavoro. E quando diventerà finalmente papà? C’è da sottolineare che l’uomo avrà un figlio per la prima volta e probabilmente renderà nota la notizia solo quando il bambino nascerà.

Intanto ci teniamo a fare i nostri migliori auguri a Pif e alla sua compagna.

