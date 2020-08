Pasquale Di Nuzzo, il ballerino di Amici ha sposato la bella attrice Giovanna Reynaud (Foto)

Bellissimi Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reyanud si sono sposati dopo due anni d’amore (foto). Lui è l’ex ballerino di Amici che in tanti ricorderanno anche per altri lavori in tv; lei è la giovane attrice sudamericana. Il loro amore è nato sul set di Soy Luna, la serie tv sudamericana di Disney Channel. Lino Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sono incontrati, innamorati e mai più lasciati. Dopo due anni d’amore hanno annunciato il matrimonio e adesso eccoli già legalmente sposati, felici sui rispettivi profili social con le foto del giorno più bello, solo il primo. Pasquale di Nuzzo e la Reynaud sono marito e moglie, nessuna cerimonia religiosa ma non è detto che non arrivi anche quella. “Legalmente sposati” hanno scritto su Instagram pieni di emozioni. Giovanissimi e innamorati e già pronti a vivere per sempre insieme.

IL BALLERINO DI AMICI HA SPOSATO L’ATTRICE SUDAMERICANA CONOSCIUTA SUL SET

Hanno fatto tutto secondo tradizione, Pasquale ha anche fatto a Giovanna la proposta nel modo più classico e romantico. “Una meravigliosa favola sta per iniziare e con Dio al nostro fianco” aveva scritto lui mostrando lo scatto: a cena solo loro due, l’anello, entrambi vestiti di bianco, il ballerino in ginocchio e tutta l’emozione possibile.

“Il primo sogno che ho desiderato con tutto il mio cuore sin da piccolo è stato quello di creare una famiglia. Questa foto rappresenta un sogno che sta per diventare realtà, ancora non ci credo. Lei? Lei é unica, rara, meravigliosa e tanto speciale. Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo. Una meravigliosa Favola sta per iniziare e con Dio al nostro fianco già conosciamo il finale. Ti amo amore”.

Il lavoro li ha fatti incontrare e il set non li ha separati nemmeno quando lei era rimasta in Messico e lui era tornato in Italia per le riprese di Don Matteo.