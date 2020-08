Tra Cecilia e Ignazio spunta anche Diletta Leotta: terza incomoda sgradita alla Rodriguez

Continua il chiacchiericcio intorno alla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ( molti pensano che ci sia in corso un riavvicinamento, fatto di like e messaggi nelle ultime ore). Ma da Oggi arriva un’altra indiscrezione relativa ai motivi della rottura che avrebbe portato Ignazio e Cecilia ad allontanarsi. In questi giorni, bisogna ammetterlo, si è letto di tutto. Dalla gelosia alle nuove amicizie. E i nomi non sono mancati. Era stato fatto anche quello di Anna Safroncik, smentito anche dalla diretta interessata che si trovava negli stessi posti del Moser si, ma anche in compagnia del suo fidanzato. Poi spunta anche una modella, che sempre via social ha smentito, dicendo di non avere nessun interesse particolare per Ignazio Moser. E oggi ecco la nuova terza incomoda, già perchè in ogni caso, c’è sempre una donna di mezzo…Oggi fa il nome di Diletta Leotta…

CECILIA E IGNAZIO IN CRISI PER COLPA DI DILETTA LEOTTA?

Su Dagospia questa mattina si legge:

DIETRO LA ROTTURA TRA LA SORELLA DI BELEN E MOSER C’E’ DILETTA – COME RIVELA ‘OGGI’, LE INCOMPRENSIONI SI SAREBBERO CREATE ANCHE PER LE ATTENZIONI DA PARTE DELL’EX CICLISTA NEI CONFRONTI DELLA CONDUTTRICE. QUANDO SI SONO INCROCIATI IN COSTA SMERALDA LUI NON AVREBBE MAI STACCATO GLI OCCHI DA DILETTA “SPRECANDOSI IN COMPLIMENTI ED ESPLICITE MANIFESTAZIONI DI AMMIRAZIONE”. LA REAZIONE DI CECILIA RODRIGUEZ SAREBBE STATA FURIBONDA…

La gelosia di Cecilia avrebbe quindi portato lei e Ignazio a litigare. Quello che è successo dopo lo sappiamo: Cecilia ha continuato le sue vacanze con Jeremias e la sua famiglia mentre Ignazio è volato in Portogallo per lavoro. Ma quello che è successo in quei giorni in Sardegna continua a restare un mistero…Lo riveleranno i diretti interessati prima o poi?

E anche Diletta Leotta, single da poco, avrà qualcosa da dire in merito? Vedremo!