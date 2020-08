Caterina Balivo festeggia l’anniversario di matrimonio con tre scatti dolcissimi e un messaggio per le amiche (FOTO)

Durante il periodo del lockdown si era parlato di una possibile crisi tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera. Il motivo? Il marito della conduttrice aveva lasciato l’abitazione di famiglia quando la Balivo era rientrata a lavoro per condurre le ultime puntate di Vieni da me.Caterina aveva spiegato che suo marito era particolarmente suscettibile e anche preoccupato per i bambini, per questo aveva pensato che se a lei fosse successo qualcosa, almeno lui avrebbe avuto modo di badare a Cora e a Guido Alberto.

In ogni caso, non c’è stata nessuna crisi: la coppia ha trascorso l’estate insieme, tra l’Argentario e la costiera Amalfitana. E oggi Caterina Balivo, in occasione del sesto anniversario di matrimonio, pubblica tre dolcissimi scatti delle nozze con Guido Maria Brera. Da dieci anni stanno insieme e sei anni fa, in un giorno di fine estate a Capri, si sono giurati amore eterno.

CATERINA BALIVO PUBBLICA TRE SCATTI ROMANTICI PER FESTEGGIARE L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Il messaggio do Caterina Balivo sui social in occasione dell’anniversario di matrimonio con Guido Maria:

Sei anni fa sei diventato mio marito

Eravamo a Capri, in pochi intimi. Don Francesco ha benedetto il nostro amore, i nostri figli hanno gioito con noi e dopo dieci anni insieme possiamo dire: grazie Dani ed Ele che ci avete presentato. Certo, ogni tanto vi penso eh

Nella gallery le foto dolcissime scelte dalla Balivo per questo giorno speciale.

Ma riemozioniamoci con alcune delle immagini più belle del matrimonio di Caterina Balivo e Guido Maria Brera a Capri.

Una cerimonia semplicissima per Caterina Balivo e Guido Brera, lei bellissima in abito bianco corto, e abbronzatissima. Lui informale con camicia bianca e cravatta. “Abbiamo voluto un matrimonio diciamo ‘leggero’, senza annunci, senza l’abito di nozze firmato da uno stilista, pensi che l’ho scelto su Internet, senza divismi, senza vendere l’esclusiva delle foto ai giornali per poi dover stare tutto il giorno ‘blindati’ per non farsi rubare le foto. Volevamo divertirci e sposarci come due persone che non sono famose, anche se sappiamo di essere conosciuti” aveva detto Caterina Balivo in una intervista dopo le nozze.