Vladimir Luxuria e l’ex ballerino di Amici ed è lei a raccontare la dolce passione (Foto)

L’intervista rilasciata da Vladimir Luxuria per la rivista Nuovo e l’ex ballerino di Amici che sul suo profilo social ha postato due foto e un commento bellissimo e così sembra che sia nata una nuova coppia. Lui è Gennaro Siciliano ma Luxuria non parla di fidanzamento anche se confessa di un flirt, forse una bella passione, di certo è accaduto qualcosa di bello. Gennaro Siciliano ha partecipato all’edizione del 2008 di Amici, è passato un bel po’ di tempo ma molti lo ricorderanno. Di certo non potrà più dimenticarlo l’ex parlamentare. I due si sono incontrati a Minori e Luxuria non nasconde che era stata colpita dal fisico del danzatore.

LUXURIA E GENNARO SICILIANO INSIEME IN COSTIERA AMALFITANA

“Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese” ha raccontato Luxuria aggiungendo la parte più piccante: “Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”.

Lei non nasconde il suo entusiasmo e sempre tra le pagine di Nuovo ha confessato: “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa…”.

“Occorre confrontarsi con persone speciali per tentare di comprendere i tempi che stiamo vivendo” ha scritto invece lui postando due scatti con Vladimir.

