Francesco Facchinetti e Wilma: matrimonio in solitaria e poi le scuse

I telespettatori di Real Time hanno seguito ieri l’ultima puntata della prima stagione di The Facchinettis, la serie con la famiglia di Francesco Facchinetti protagonista. Nella puntata in onda il 30 agosto abbiamo assistito a un romantico matrimonio, il secondo tra Wilma e l’imprenditore. Francesco e sua moglie, che già si sono sposati in comune nel 2014, avevano organizzato un mega party per questa estate ma a causa del covid 19 hanno dovuto rimandare tutto. Facchinetti però in meno di due giorni, ha deciso che comunque la sua adorata Wilma avrebbe avuto le nozze, anche perchè voleva che i suoi figli fossero presenti e avessero un momento da ricordare. Ed è per questo che, come lui stesso ha poi spiegato sui social, ha deciso di organizzare lo stesso la cerimonia simbolica.

IL SECONDO MATRIMONIO DI FRANCESCO FACCHINETTI E WILMA

Le parole di Francesco Facchinetti sui social:

Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria! In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: – COVID – volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli – così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati😆 Volete venire anche voi?

Vediamo nella gallery alcune immagini di quel giorno di luglio così particolare e per i Facchinettis, sicuramente indimenticabile.

Francesco Facchinetti ha però qualcosa per cui chiedere scusa, non solo le scarpe e l’orlo del vestito non molto perfetti, come lui stesso fa notare sui social, ma anche la capigliatura, lasciava alquanto a desiderare:

Chiedo ufficialmente scusa a mia moglie se l’ho sposata vestito e pettinato da scappato di casa😄😭😆 Non lo faccio più

ha scritto Facchinetti sui social.

Nella prossima stagione della serie, vedremo magari, un matrimonio con gli invitati? E’ ancora presto per mega feste, ma speriamo davvero che in primavera si possa tornare a celebrare un evento come si faceva prima!