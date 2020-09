Eleonora Pedron e Fabio Troiano in vacanza: è l’attore a scattarle le foto più belle

E’ stata un’estate lunga per Eleonora Pedron e Fabio Troiano avvistati in vacanza in giro per l’Italia; adesso sono in Toscana per godersi gli ultimi giorni di relax. Tante le foto che l’ex Miss Italia posta sul suo profilo social ma è evidente che le più belle sono quelle scattate dall’attore. Hanno iniziato la loro relazione quasi timidi, la paura che fosse solo un fuoco di paglia ma poi la scoperta che è una storia d’amore bellissima. Eleonora Pedron ha da poco compiuto 38 anni, fisico da eterna ragazzina, porta sempre con grande fascino la fascia di più bella d’Italia. Al mare è impossibile non notarla, deliziosa con i suoi bikini, sempre insieme a Fabio Troiano. Lui è pazzo di lei e sembra che questa volta sia davvero il grande amore per Eleonora che dopo Max Biaggi ci ha creduto più volte ma non era mai l’uomo per sempre.

ELEONORA PEDRON E L’ESEMPIO DEI GENITORI SPOSATI DA 1975

Pochi giorni fa i genitori della Pedron hanno festeggiato un altro anno di matrimonio, si sono sposati il 30 agosto 1975 e lei scrive “per sempre” accanto alla data delle loro nozze. E’ forse ciò che vorrebbe lei, magari con Troiano sarà così, magari arriverà il giorno del per sempre vero anche per loro due.

Nel 2002 divenne Miss Italia, poi meteorina per passare dal cinema alla tv ma sulle riviste di gossip non abbiamo mai perso le sue tracce.

L’amore più grande quello per Max Biaggi da cui ha avuto due figli, Ines Angelica e Leon Alexander. Eleonora e l’ex pilota hanno un bellissimo rapporto, li abbiamo visti più volti insieme credendo a un possibile ritorno di fiamma, ma oggi nei suoi pensieri c’è solo l’affascinante attore a cui ha fatto letteralmente perdere la testa. Poche le loro foto insieme sui social, mentre i settimanali ogni tanto li beccano in famiglia, con i figli della Pedron, felici.