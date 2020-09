Francesco Totti e Ilary Blasi a Ponza con i figli, le foto giuste pubblicate su Chi

Ultimi giorni di vacanze per la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, con Chanel, Isabel e Christian la coppia è a Ponza e questa Vvolta a mostrare la foto è la rivista Chi. Nessuna rabbia, nessuna polemica, nessuna promessa di denunce da parte dei Totti perché gli scatti pubblicati sul settimanale di Alfonso Signorini non mostrano altro che una bellissima famiglia in barca al largo di Ponza con gli amici. Sono tutti in costume, parte dei volti dei minorenni è celato e niente di eccessivo è mostrato in primo piano. Un modo per fare dimenticare la copertina della rivista Gente, anche se immaginiamo che Francesco Totti e Ilary Blasi non abbiano ancora archiviato le conseguenze. Il rovescio della medagli dei vip è quello di vedere parte della loro vita privata sulle riviste di gossip, sui social, ma c’è un limite che non va superato. Non lo fa il settimanale Chi che pubblica i Totti con un gruppo di amici.

ILARY BLASI BELLISSIMA IN BIKINI NERO

Ancora bagni di mare e sole per Ilary Blasi, sembra impossibile ma in bikini la conduttrice è sempre più in forma. L’ex calciatore sembra invece avere ceduto un pochino ai piaceri del cibo; in costume verde abbinato a quello della figlia Chanel però si gode il momento. Da sempre insieme Ilary e Francesco confidano che il loro segreto è proprio quello di essere cresciuti insieme ma non troppo. L’ironia non manca così come non manca per lui la voglia del quarto figlio.

A giugno hanno festeggiato 15 anni di matrimonio, un rapporto solido con la voglia di restare degli eterni ragazzini ma sempre attenti ai loro ragazzini e da oggi in poi più che mai a ciò che pubblicano su di loro. Manca poco e le vacanze saranno finite ma dove vedremo Ilary Blasi in tv?