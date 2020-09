Marco Baldini fa l’annuncio più bello: papà a 61 anni ed è il suo regalo di compleanno (Foto)

Era un desiderio che Marco Baldini aveva paura non si sarebbe realizzato, ma a 61 anni il conduttore radiofonico diventa papà (foto). L’annuncio più dolce arriva nel giorno del suo compleanno ma Marco Baldini è felice anche per la sua compagna, Aurora, che desiderava tanto un figlio. E’ il regalo più bello per il suo compleanno, il regalo più bello della sua vita e oggi può festeggiare con tutti. Una foto dolcissima, lui che bacia il pancione proteggendolo con le sue mani. Aurora e Marco Baldini stanno insieme da 4 anni. In più interviste ha raccontato di quanto sia straordinaria la sua compagna e dell’amore che vivano nonostante una forte differenza d’età. Oggi Marco compie 61 anni, lei ne ha solo 34.

MARCO BALDINI: IL FIGLIO TANTO DESIDERATO E’ IL REGALO PIU’ BELLO PER IL SUO COMPLEANNO

26 anni di differenza non spaventano la coppia e adesso più che mai non c’è dubbio che il loro legame sia forte: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora” ha commentato Marco oggi per dire a tutti che è felice. Aurora invece continua a non mostrarsi, non appartiene al mondo dello spettacolo ed è evidente che voglia restare a distanza. Si sono conosciuti una sera, Aurora non sapeva chi fosse il conduttore che non era nel suo periodo migliore.

Con la sua nuova compagna Baldini sembra avere trovato l’equilibrio giusto, anche se la sua ex moglie gli è sempre stato accanto come ha potuto. Adesso c’è una nuova vita, arrivano altre responsabilità e Marco Baldini sa che deve dire grazie per questo nuovo inizio dopo tanto dolore.

Non sappiamo il mese del pancione della sua compagna ma immaginiamo passerà ancora altro tempo e sarà un Natale favoloso per la nuova famiglia, il più bello di sempre per l’ex spalla di Fiorello.

