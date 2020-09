Ramona Amodeo è mamma per la seconda volta, l’ex di Uomini e Donne dopo il parto cesareo (Foto)

Dopo Olimpia è nata la seconda figlia di Ramona Amodeo e Luca Cicia; parto cesareo per l’ex protagonista di Uomini che ieri aveva già annunciato la nascita e poco fa ha dato il suo dolce benvenuto alla piccola. E’ cresciuta Ramona e forse in pochi ricordano la sua storia d’amore nata a Uomini e Donne e poi finita. Oggi è mamma e moglie felice ma anche il suo matrimonio non è stato semplice perché due anni fa era pronta a dire basta per sempre al suo Luca. Un periodo di crisi superato per Ramona Amodeo che adesso si gode le gioie della maternità con l’arrivo della seconda figlia. Il marito è rassegnato ma felice con tre donne con cui vivere. Bellissima si è mostrata in questi mesi con il pancione per poi pubblicare poco fa il fiocco rosa così tanto atteso.

RAMONA AMODEO: E’ NATA LA SECONDA FIGLIA

“Leggervi tutte è davvero impossibile, siete in tantissime e volevo ringraziarvi una ad una per tutto l’affetto che mi trasmettete; spesso metto le domande nelle stories per leggervi con più facilità… Ho aspettato 40 settimane con la speranza che si girasse ma vergine come la sua mamma ha le corna bloccate verso l’alto – la schiettezza e la simpatia di Ramona sono sempre la stesse – anche questa gravidanza è giunta al termine… non riesco a dormire e penso al mio primo incontro con la mia seconda figlia, sono emozionatissima chissà cosa mi aspetta, spero di poter affrontare tutto al meglio….comunque continuo a chiedermi come mai noi esseri umani non viviamo una gravidanza lunga quanto quella di un elefante, vorrei vivermi questo pancione per 22 mesi adesso come le salto le file? non ho più scusanti…” ha scritto ieri sul suo profilo social.

Poco fa il fiocco rosa con una bambolina e il nome Olimpia: “9/09/2020 8:51 È nata Olimpia una polpettina di 3,710 kg e 50 cm d’amore grazie a tutti i dottori, ostetriche e infermieri che hanno reso questo mio primo appuntamento magico. Siete stati tutti degli angeli posso dire che nella mia vita ho provato un naturale ed un cesareo, è andato tutto benissimo, più semplice di quello che immaginavo”.

Tutto è andato benissimo e Ramona adesso riposa sognando la sua nuova famiglia.

