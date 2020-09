Soleil Sorge e Andrea Iannone, adesso parla lei: “Cercava visibilità”

Non ha peli sulla lingua Soleil Sorge e, come è nel suo stile, risponde alle domande dei giornalisti di Chi e parla di quello che è successo tra lei e Andrea Iannone. I due erano stati paparazzati insieme e le foto erano uscite proprio sulla rivista diretta da Alfonso Signorini qualche settimana fa. Oggi Soleil vuole dire la sua e spiega cosa è successo. Lei e Andrea si sono incontrati per caso in Sardegna, avevano alcuni amici in comune. La Sorge ha subito notato che Andrea era molto carino e gentile con lei. “Sembrava interessato a me” dice l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ( a sua volta ex cognato di Iannone, essendo stato il fidanzato di Belen). “Ci siamo ritrovati in volo insieme e lì ci hanno paparazzati” racconta Soleil che non ha gradito i continui attacchi che sono stati fatti.

Avrebbe potuto aspettarsi delle reazioni diverse la Sorge, visto che si trattava dell’ex di sua cognata, se così possiamo dire. Forse per questo, in molti sui social, hanno disapprovato la relazione. Ma è chiaro che qualora fosse nato un sentimento, non ci sarebbe stato nulla di male, essendo entrambi single. La Sorge però ha notato qualcosa e vuole dire la sua…

SOLEIL SORGE E ANDREA IANNONE, LEI NON CI STA: INTERESSATO SOLO ALLA VISIBILITA’

“Ho pensato che fosse interessato solo alla visibilità” ha detto la Sorge facendo notare che del resto in passato il pilota era stato con Belen e con Giulia de Lellis. “Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo” ha continuato l’ex concorrente dell’Isola dei famosi. La Sorge fa notare che Giulia e Belen sono due ragazze molto diverse e si spiega l’interesse di Iannone solo per una cosa: entrambe sono molto popolari.

Con Iannone quindi non è andata ma Soleil vuole ricordare il grande amore vissuto con Jeremias. Ricorda che si sono piaciuti ancora prima di sbarcare sull’Isola, il loro è stato un amore puro, lei lo ha amato davvero moltissimo. Racconta anche che la famiglia Rodriguez ha apprezzato il suo modo di stare vicino a Jeremias, anche in una situazione non semplice; la Sorge spiega che una volta finito il reality sono emersi alcuni dei problemi del fratello di Belen. Lei comunque ha fatto di tutto per aiutarlo, senza sfruttare in nessun modo la visibilità che questa storia d’amore avrebbe potuto darle.

A proposito di Jeremias rivela che quando sono uscite le foto con Iannone, lui non l’ha chiamata ma ha smesso di seguirla sui social.

In merito a un possibile futuro con Andrea Iannone è categoria: “Non c’è feeling tra noi e poi non starei mai con una persona che è stata con la mia ex cognata.”