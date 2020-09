Silvia Provvedi riceve una lettera dal carcere per l’anniversario, è del papà di sua figlia (Foto)

Giorgio De Stefano è ancora in carcere e Silvia Provvedi non avrebbe mai immaginato di vivere i suoi primi mesi da mamma in questo modo (foto). La storia d’amore tra Silvia Provvedi e il papà di sua figlia sembra resti forte, l’ha dimostrato la cantante scrivendo un unico post di sostengo a Giorgio e fermando il tempo a quel momento sul suo profilo Instagram. Lo dimostra però anche la lettera d’amore che lui le ha inviato nel giorno del loro secondo anniversario. Due anni di vita insieme e con delle rose rosse e i versi di una canzone di Arisa lui le ha dedicato tutto il suo amore ringraziandola di esserci. L’arresto il 25 giugno e dal post di Silvia Provvedi non c’è stata più alcuna notizia, attendono la fine delle indagini ma intanto la vita prosegue e non deve essere semplice per l’ex naufraga ed ex gieffina.

SILVIA PROVVEDI MOSTRA IL BIGLIETTO D’AMORE DEL SUO FIDANZATO

Due anni d’amore e una distanza insopportabile per Silvia che è diventata mamma da pochissimo tempo. “Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome”, scrive De Stefano riportando i versi del brano di Arisa “La notte”. Poi prosegue: “Stringiti forte a me così non ho paura mai. Grazie di esistere, buon anniversario vita mia”.

Silvia Provvedi mostra il biglietto, le rose rosse e scrive: “Due anni di non più forti di prima” dimostrando così al suo compagno che continua a restargli accanto, che continuano ad amarsi, non lo lascia solo in questo periodo così complicato.

Giorgio De Stefano è imprenditore nella ristorazione, non fa parte del mondo dello spettacolo ma è molto conosciuto a Milano. Stanno insieme dal 2018, da quando la storia d’amore tra Silvia e Fabrizio Corona era ormai finita, anche in quel caso un amore non semplice.

