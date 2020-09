La fidanzata di Massimiliano Morra sbotta sui social: il messaggio criptico sembra per Adua

Si sta parlando molto dopo la prima puntata del Grande Fratello VIP 5, di quello che è successo tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra. E ancora sono molte le persone a chiedersi che cosa sia successo davvero tra i due attori. Adua ha fatto intendere che la storia non è finita solo per la gelosia ma che ci sia stato anche altro. Ed effettivamente anche nel corso della prima giornata in diretta su Mediaset Extra, Adua ha ribadito che al momento non ne vuole parlare ma che sono successe anche altre cose di cui è meglio non essere a conoscenza…E mentre nella casa la Del Vesco e Massimiliano provano a convivere in pace, fuori, arriva uno strano messaggio da parte della fidanzata dell’attore. Un messaggio criptico che sembra essere rivolto proprio alla Del Vesco.

LA FIDANZATA DI MASSIMILIANO MORRA COMMENTA LA STORIA CON ADUA DAI SOCIAL

Ed ecco il messaggio pubblicato in una storia sui social:

“Voglio solo dire una cosa. Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare ‘la povera santa infelice della situazione’. Ma l’essenza, il vero ‘io’ esce fuori piano piano! Quindi tempo al tempo. Don’t worry. Ah, dimenticavo un’altra cosa. Nella vita ci vuole coerenza. Quella che sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditore, poche parole!”.

Le parole di Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, sembrano essere riferite proprio ad Adua. Sicuramente la ragazza si sente in dovere di difendere il suo uomo ma è anche vero che si parla di fatti accaduti più di 5 anni fa e forse Massimiliano qualche colpa ce l’ha, visto che non ha fatto nulla per negare le parole di Adua.

Come fa notare Dalila, si potrà in ogni caso conoscere bene sia Massimiliano, che di certo non deve essere giudicato per il suo passato, che Adua. Il pubblico avrà modo di seguirli quasi 24 ore su 24 e conoscerà bene entrambi.

Se ne parlerà nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda venerdì sera? Non ci resta che seguire la prossima diretta con le ultime news dalla casa!

