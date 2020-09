Altro incontro tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez ma solo Ignazio lo saluta (Foto)

A Milano non è poi così difficile incontrarsi e Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez si sono ritrovati di nuovo nello stesso posto (foto). Dopo lo spiacevole incontro in aereo con la presunta richiesta della sorella di Belen all’ex cognato di cambiare poltrona, adesso la reazione di Cecilia Rodriguez non è stata migliore. E’ evidente che i rapporti tra Chechu e Stefano De Martino non siano buoni, le foto che pubblica la rivista Nuovo mostrano il gelo tra i due ex cognati mentre Ignazio Moser scambia qualche battuta con il conduttore e ballerino, l’intesa è ancora nei loro occhi e De Martino gli sorride dopo l’imbarazzo. Non deve essere piacevole incontrarsi ma in giro per Milano per un aperitivo eccoli uno accanto all’altro. Cecilia e Ignazio Moser sono tornati insieme dopo un breve periodo di crisi, loro sono riusciti a superare velocemente gli ostacoli, sarà anche per questo che la sorella di Belen non riesce a perdonarlo.

CECILIA RODRIGUEZ NON HA MAI CREDUTO NEL RITORNO TRA STEFANO E BELEN

Lei l’aveva confidato senza problemi, aveva paura che sua sorella soffrisse ancora e così è stato. Cecilia ha evitato di salutarlo e ha utilizzato il cane Aspirina come scusa per allontanarsi. Ignazio Moser invece si è fermato e ha ricambiato il saluto, qualche battuta e ognuno per la propria strada.

Il matrimonio tra Belen e Stefano De Martino è finito male per la seconda volta e questo Cecilia non lo accetta, è evidente la rabbia che ha nei confronti del papà di suo nipote.

Si sono sposati nel 2013 quando Santiago era già nato poi le primi crisi, l’addio. Belen sembrava felice con Andrea Iannone ma ha poi confessato di non avere mai dimenticato suo marito. Poi il ritorno voluto con forza proprio dal ballerino che però non sembra avere mantenuto la sua promessa del per sempre.