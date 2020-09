Daniele Rugani e Michela Persico: è nato il loro primo figlio (Foto)

Una serie di foto tenerissimo e il post di Daniele Rugani e Michela Persico, così l’annuncio della nascita del figlio, il primo figlio per la coppia. Dopo la gravidanza vissuta anche per loro due nel pieno dell’emergenza Covid, adesso Rugani e la Persico possono godersi il periodo più bello, quello da genitori. Fiocco azzurro per il difensore della Juve e la sua bellissima compagna. Il nome scelto per il piccolo Rugani è Tommaso. E’ nato oggi e pesa 3,4 chili e la sua mamma confida subito che sono tutti di puro amore. Migliaia gli auguri per la nascita di Tommaso Rugani ma è il post del calciatore che ha emozionato tutti. Un post pubblicato su Instagram e gli scatti subito dopo il parto, che sembra sia stato cesareo, emozioni e occhi lucidi per tutta la famiglia.

DANIELE RUGANI ANNUNCIA LA NASCITA DI SUO FIGLIO TOMMASO

“Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità” è emozionato Daniel Rugani e pazzo di gioia ringrazia Michela per quanto gli ha appena donato.

La giornalista sportiva durante il lockdown non ha vissuto benissimo la gravidanza, era risultata positiva al coronavirus ed era ovviamente preoccupata per il suo bambino. Era il periodo in cui avrebbero voluto solo annunciare la dolce attesa e invece hanno dovuto parlare del contagio.

Tutto è andato nel migliore dei modi, adesso c’è solo la felicità di tenere il figlio tra le braccia, hanno già dimenticato le paure degli ultimi mesi.

Dai tifosi agli amici, i follower, tutti si stanno congratulando con la coppia per il lieto evento. E’ il periodo in cui ogni annuncio si fa sui social ma non è meno emozionante.