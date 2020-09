Stefano De Martino incontra per caso l’amica di Belen e la reazione sorprende tutti (Foto)

Il clan Rodriguez è tutto contro Stefano De Martino? Sembra di no dalle ultime foto che mostrano l’incontro tra Stefano e Patrizia Griffini. Lei è la storica amica di Belen Rodriguez e visto il comportamento di Cecilia Rodriguez nei confronti dell’ex cognato pensavamo che anche la petineuse ex gieffina non gli avrebbe rivolto la parola. Invece non è andata così, nel loro incontro per caso Stefano De Marino e Patrizia Griffini sono apparsi come due cari amici pronti anche a qualche confidenza. Il conduttore e ballerino è sempre seguito dai paparazzi, così come Belen. Tra le braccia ha il cucciolo di labrador che da poco è entrato nella sua vita; un cagnolino per lui e per Santiago. Ma è troppo piccolo e lui lo protegge e quando Patrizia vede Choco lo coccola per poi poggiare la mano sulla spalla di De Martino.

STEFANO DE MARTINO A MILANO NELLA SUA NUOVA CASA

Un gesto affettuoso che dice tutto, i due continuano a parlare anche se per breve tempo, si salutano e ognuno prosegue per la sua strada. Il saluto e il gesto della Griffini lasciano intendere che lei nonostante il forte legame con Belen non abbia nei confronti di Stefano De Martino un atteggiamento ostile.

Invece Cecilia Rodriguez continua a negare anche il saluto all’ex cognato. Al momento sembrano quindi solo i Rodriguez i più duri contro la scelta di Stefano di chiudere per la seconda volta il rapporto con Belen.

Tutto comprensibile mentre lui si scioglie tra il cucciolo e le parole di Patrizia. Torna poi a casa, nel suo nuovo appartamento, ovviamente a Milano, magari Belen avrà tante cose da rimproverare al suo ex marito ma entrambi sono sempre stati capaci di essere i migliori genitori per Santiago nonostante tutto.