Belen esplode contro chi dice che le manca Stefano (Foto)

Belen non avrà dimenticato Stefano ma guai a dirle che si vede che le manca (foto). E’ con un commento di questo tipo che Belen Rodriguez è esplosa, stanca di leggere che una parte dei fan non vedono l’ora di rivederli insieme o che nessuno potrà mai sostituire nel suo cuore Stefano De Martino. E’ rimasta in silenzio tante volte in questi mesi dopo l’addio di suo marito ma dopo la festa del suo compleanno, l’amore ricevuto da tutta la famiglia e dagli amici e forse complice anche Antonino Spinalbese, lei intende chiarire che non c’è nessuna tristezza nei suoi occhi. “Si vede che ti manca Stefano” ha commentato una follower, certo senza cattiveria, ma sono frasi che la Rodriguez non sopporta più. Ha sofferto, ha pianto, è stata molto chiara quando Stefano l’ha lasciata per la seconda volta: stava male e non se l’aspettava un secondo addio. Ha poi reagito con maturità, da mamma, da donna ferita ma che pensa prima di fare qualunque passo. C’è chi la critica dicendo che dopo De Martino c’è già un altro uomo, su questo non risponde, ma guai a leggerle la mancanza di Stefano negli occhi.

BELEN REPLICA AL COMMENTO DI UNA FAN

Su Instagram ha svelato tanti momenti della festa di compleanno, una festa a sorpresa perfetta, piena di allegria e d’amore. “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede” e la risposta della showgirl argentina è forte: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.

Belen sembra davvero guardare avanti, avere chiuso per sempre con il papà di suo figlio con cui crescerà solo Santiago.

Il dolore non l’ha mai negato ma adesso c’è altro nella sua vita e soprattutto non c’è Stefano De Martino. Appare serena, fino a poco tempo fa i suoi occhi erano davvero tristi, oggi forse è proprio come dice lei, sono gli altri a volere vedere ciò che non c’è sperando in un ritorno di coppia che chi la ama non le augura.