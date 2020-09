Luigi Favoloso denunciato da un ex di Elena Morali: relazione finita

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono detti addio? Se qualche giorno fa apparivano sui social network abbastanza sereni insieme, pare proprio che adesso le cose siano totalmente cambiate tra di loro. Favoloso ha fatto una lunghissima ig stories in cui ha praticamente annunciato la fine della love story ma ha rivelato dei dettagli molto particolari. “Ho provato a darle forza. Ho provato a darle la mia energia, ma ad un certo punto ho provato a farle capire che non mi fidavo più di lei“ ha così iniziato il lungo sfogo Luigi Mario. “Le ho anche dato tutte le sicurezze a la protezione di questo mondo” ha proseguito l’ex gieffino.

Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati, lui: “Ho ricevuto una denuncia”

“Ho provato a farle capire che avevo occhi soltanto per lei, che per me lei era l’unica al mondo, ma non è servito. Ho provato anche a farla ingelosire, ma niente. Ho provato a farla vivere a mille all’ora, portandola ogni giorno in un posto diverso e ho anche provato a darle la tranquillità che cercava” ha scritto Luigi Favoloso sulle storia pubblicata su Instagram. “Ho provato a cambiare anche l’indole pericolosa, sia per me sia per lei, visto che la mia situazione penale non fa altro che aggravarsi” ha poi proseguito. “Ho ricevuto una denuncia da un suo ex fidanzato per sequestro di persona perché lei non gli rispondeva più al telefono” ha svelato sui social network a proposito della fine della relazione con Elena Morali.

Elena Morali ha lasciato Luigi Favoloso? Parole sui social network

“L’ho perfino portata a Lampedusa per provare a dimenticare questa terribile vicenda, ma non è servito: è stata come quella storia che ti raccontano da piccoli, dalla rana e dello scorpione: alla fine mi ha punto” ha continuato a spiegare Favoloso. “Ha affondato me e forse anche se stessa. Ho provato ad amarla ma non è bastato” ha poi concluso Luigi. Dalle sue parole sembra che sia stata proprio Elena Morali a lasciarlo. Ma è andata davvero così? “Se solo potessi parlare, no comment. Non sono mai stata ‘sequestrata’ da Luigi. Il mio ex è ancora sicuramente legato a me e appena gli dico una c*****a lui la usa contro Luigi” ha spiegato la Morali su Instagram. L’opinionista di Barbara d’Urso ha solo parlato bene di Favoloso.

Arriveranno nuovi botta e risposta sui social? E poi chi sarebbe questo ex, sempre lo stesso che già in passato è andato in tv a parlare della relazione tra Favoloso ed Elena dicendo persino che lui le aveva dato della droga?