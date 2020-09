Stefano De Martino di nuovo con Gilda Ambrosio, è addio per sempre a Belen (Foto)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio beccati insieme dalla rivista Oggi e se è tutto vero lui dice addio per sempre a Belen Rodriguez (foto). In realtà l’addio definitivo c’era già stato, non si può tornare indietro una seconda volta, in più Belen sembra felice con Antonino Spinalbese, ma Gilda e Stefano De Martino insieme di nuovo non ce li aspettavamo. Tutto meglio di una soap opera ma ovviamente il protagonista resta in silenzio, non smentisce, non conferma ma sembra che il ballerino sia davvero di nuovo tra le braccia della sua ex fiamma. La coppia non ha mai parlato del loro legame, Stefano De Martino è riuscito sempre a sfuggire al gossip e proteggere per quanto possibile la sua vita privata, questa volta dirà qualcosa?

STEFANO DE MARTINO DIMENTICA PER SEMPRE BELEN CON GILDA AMBROSIO?

La rivista Oggi pubblica più foto della coppia, sembra che tra uno scatto e l’altro ci sia anche il bacio, che quindi la fiamma si sia riaccesa. Sono stati una coppia tra il 2017 e il 2018 e poi il conduttore e ballerino ha capito che il suo posto era accanto alla moglie, che era ancora e sempre innamorato di Belen.

Sappiamo tutti come è finita ma non conosciamo le motivazioni. Gilda è napoletana come Stefano, di certo hanno più cose in comune, lei si occupa di moda e ha fondato un brand con un’amica che le dà molte soddisfazioni. Sembra che i due abbiano passato la notte insieme a Milano, sempre inseguiti dai paparazzi che hanno beccato il momento del bacio.

Finisce forse così la speranza dei fan dell’ex coppia di rivederli insieme, di rivedere la famiglia riunita. Ci hanno provato, non ci sono riusciti, è forse tempo di guardare avanti e per De Martino con Gilda potrebbe essere il modo giusto.