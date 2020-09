Elisabetta Gregoraci al GF VIP 5 in cerca di spensieratezza: “Ho sacrificato tutto per Flavio”

Nel tardo pomeriggio del 23 settembre 2020, Elisabetta Gregoraci chiacchierando con Matilde Brandi e Stefania Orlando ha parlato dei motivi per i quali ha scelto di accettare questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5. La conduttrice spiega che aveva bisogno di un momento suo ma non solo, è in cerca di una bolla di spensieratezza dopo una vita fatta di tanti sacrifici ma anche di responsabilità. “A 12 anni un dottore mi ha detto che mia madre sarebbe morta entro pochi giorni” ha spiegato la Gregoraci che è quindi maturata molto prima delle sue coetanee con la paura di poter perdere sua madre da un giorno all’altro. Per fortuna poi mamma Melina ha vissuto molti anni in più, nonostante la malattia ed Elisabetta e sua sorella se la sono potuta “godere” maggiormente. Ma la morte della mamma ha lasciato strascichi pesanti nella vita di Elisabetta che non ha mai superato quel trauma. “Quando è nato Nathan ho trovato la forza di andare avanti” ha spiegato alle sue amiche per poi raccontare anche, che cosa ha significato per lei essere la moglie di Flavio Briatore.

ELISABETTA GREGORACI: ESSERE LA MOGLIE DI FLAVIO BRIATORE

“Non dico che non sia stato bello, ho viaggiato moltissimo, ho conosciuto persone in tutto il mondo però non potevo mai fare un passo falso, sempre attenta a quello che dicevo, a come mi vestivo. Ho rinunciato a tanti lavori, ho dovuto fare delle scelte” ha spiegato la Gregoraci alle sue coinquiline.

“Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. E’ arrivato lui, che è sempre stato Briatore, una figura forte, non potevo fare la cretina. Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato anche a cose televisive. Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così” ha continuato la Gregoraci che adesso nella casa del Grande Fratello VIP cerca una sua dimensione.

L’ex moglie di Briatore per provare a spiegare alle sue amiche cosa ha significato per lei essere la moglie di Flavio ha raccontato della sua prima vacanza fatta con una amica, aveva 38 anni. “L‘ho dovuto seguire nei suoi ruoli ed è stato abbastanza impegnativo. Facevo una vita di pubbliche relazioni. Un giorno ero col presidente Obama, sono stata invitata alla Casa Bianca. Ora voi mi vedete in tuta, ma ho avuto una vita molto impegnata“ ha aggiunto Elisabetta.