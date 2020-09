Sposa con gli stivali: Elettra Lamborghini si prepara al matrimonio con la pioggia (Foto)

Elettra Lamborghini ripete “sposa bagnata, sposa fortunata”, sabato 26 settembre ci sarà il suo matrimonio con Afrojack ma il meteo prevede pioggia (foto). Non si dispera per niente Elettra che ha già preparato gli stivali di gomma. Sono gli ultimi preparativi per il matrimonio e la Lamborghini non vede l’ora arrivi il momento del sì. Manca pochissimo alle nozze dell’anno; i matrimoni vip sono stati pochissimi e c’è grande attesa per questo. Tutto si svolgerà sul Lago di Como e la location scelta è così bella che Elettra non teme niente, forse solo il suo dolore ai reni che non la sta facendo riposare. Per il resto il ricevimento a Villa del Balbiano sarà un vero incanto e la cerimonia si prevede molto commovente. Enzo Miccio sta esaudendo tutti i desideri della cantante che però è ancora indecisa sull’abito da sposa da indossare.

A CHE ORA SI SPOSA ELETTRA LAMBORGHINI?

L’orario del matrimonio di Elettra e Afrojack è ancora top secret ma per il resto lei ha già rivelato un bel po’ di dettagli, i preparativi. Sono tre gli abiti scelti, tea abiti da sposa, ma come ha riferito Miccio è probabile che Elettra cambi idea all’ultimo momento.

In caso di pioggia ha già comprato gli stivali di gomma, anzi è stato il suo bridal designer a fare gli ultimi acquisti prevedendo tutto: “Siamo pronti a tutto… Anche se piove non ci importa. La location è talmente bella, che non importa”, quindi pronti anche gli stivali di gomma, chissà se per tutti o solo per gli sposi.

Intanto la cantante continua ad aggiornare i fan sul suo profilo social, mostra la sua emozione, i dolori che l’hanno costretta di notte a correre in farmacia, e poi le ultime scelte e anche il nuovo look.

