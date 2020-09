Belen e Antonino Spinalbese sono sempre più romantici ma non mancano le battutine (Foto)

Belen e Antonino Spinalbese sono usciti allo scoperto nel giorno del compleanno della showgirl e anche se manca l’annuncio ufficiale è ormai chiaro che sono una coppia. Le foto sui profili social di entrambi, le stesse foto, parlano d’amore e c’è tanto romanticismo sul tetto di casa di Antonino. Un altro fine settimana insieme, ormai Belen e Antonino sono inseparabili. Lui ha organizzato un dolce momento sotto le stelle di Milano, prende la showgirl argentina per la gola e non fa mancare il sottofondo musicale che fa sognare. Calici di vino sul tappeto, qualche dolcetto e gli immancabili scatti. Belen Rodriguez e Antonino a occhi chiusi si lasciano fotografare, sì anche lui ha imparato a chiudere gli occhi mentre viene fotografato.

PER ANTONINO SPINALBESE I COMMENTI DI CHI ATTENDE LA FINE DI UN AMPORE

Molti non hanno alcun dubbio che questa storia d’amore durerà davvero poco. C’è chi chiede a lui se la sua data di scadenza è il 15 ottobre. C’è quindi chi scommette che Belen si stancherà presto, che non è davvero innamorata. Chi avvisa l’hair stylist che prenderà un bel palo e che è giusto che si goda questo momento.

La coppia appare un po’ strana solo perché lui non è famoso come gli ex fidanzati di Belen ma intanto lei appare serena. Per la cena li raggiungono gli amici che fanno parte del clan. Mattia Ferrari combina subito un disastro, rompe un candelabro di Antonino e giura che lo ripagherà. Ci sono anche Salvatore Angelucci e la sua fidanzata e così in allegria la serata prosegue.

Belen sembra che questa volta sia riuscita a rialzarsi subito, ha già sofferto molto per Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore ha preso una nuova casa a Milano, resta vicino a suo figlio Santiago e anche lui non sembra più interessato al matrimonio con Belen.